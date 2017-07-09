В результате ДТП в Дагестане погибли четыре человека

2017-07-09 19:30 | www.trend.az | 5

Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана, передает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского МВД.



"Авария произошла примерно в 14.00 мск, когда столкнулись автомобиль BMW и Lada Kalina. В результате ДТП находившиеся в автомобиле Lada Kalina четыре человека скончались на месте.

Водитель автомобиля ВМW госпитализирован", - рассказал собеседник агентства.

Все подробности, а также виновник аварии уточняются, отметил он.