В Баку снесли родник в честь шехида – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-09 19:00 | www.oxu.az | 3

Сегодня сотрудник сайта Oxu.Az отправился в Ясамальский район для уточнения информации насчет сноса памятнику шехида.

Как передает Oxu.Az, родник действительно был снесен.

Хоть мы и попытались найти причину, но не смогли добиться никакого результата. Наш сотрудник подвергся давлению и оскорблениям со стороны работников объекта.

Сотрудник, представившийся как Гаджи, заявил, что для сноса родника и строительства объекта не было получено никакого разрешения, все работы проводятся самовольно.

В связи с произошедшим было совершено обращение в правоохранительные органы.

Мы будет держать данное происшествие на повестке дня.

18:49

Памятник-родник шехиду в Ясамальском районе столицы был снесен, а на его месте построили шашлычную.

Как передает Oxu.Az, родник находился на территории на пересечении улиц Талыблы и Шарифзаде в Ясамальском районе.

В информации отмечается, что на данной территории был воздвигнут памятник родник в честь героически погибшего в боях за Карабах Аллахвердиева Мухаммеда Шуруллы оглы. Недавно часть территории была захвачена, на ней открыта шашлычная «Карабах», а также начали торговать мясом.

В конце мая воздвигнутый в честь шехида памятник-родник был снесен за одну ночь, на месте были поставлены столы, относящиеся к шашлычной.

Несмотря на неоднократный протест местных жителей, предприниматель и работники этого места запугивают людей, обходятся с ними агрессивно», - говорится в письме, поступившем в редакцию от одного из читателей.