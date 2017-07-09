Перед посольством Армении в Германии азербайджанцы провели акцию протеста

2017-07-09 20:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Перед посольством Армении в Германии в воскресение прошла акция протеста азербайджанцев. Об Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В акции, проведенной при организационной поддержке Ассамблеи азербайджанцев мира и Германо-азербайджанского культурного дома, расценили смерть Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки в результате обстрела населения и гражданских объектов села Алханлы Физулинского района Азербайджана как преступление против человечества. Наши соотечественники отметили это событие отражает агрессивную и террористическую суть армянского государства.



В ходе акции протеста прозвучали лозунги против политики оккупации и геноцида Армении, были продемонстрированы плакаты с фотографиями погибшей двухлетней Захры Гулиевой. Было отмечено, что повторение фактов гибели мирных жителей, еще раз свидетельствует о том, что наличие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях является главным фактором, препятствующим обеспечению мира в регионе, разрешению конфликт за столом переговоров.



Наши соотечественники выразили поддержку всем шаги Азербайджана в направлении восстановления территориальной целостности страны. Было отмечено, что эти события вызвали возмущение и скорбь азербайджанцев всего мира.



Затем в знак протеста против того, что оккупационная армия до сегодняшнего дня являтся виновником неоднократной смерти детей и убийства сотни детей, перед входной дверью посольства была выпущена кукла. Символический смысл этот шага заключается в том, что сегодня преступная власть Армении убивают младенцев, которые должны играть в игрушки.



В заключение от имени участников пикета в почтовый ящик посольства было брошено заявление властям Армении.