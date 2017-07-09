Ильхам Алиев поздравил сотрудников органов дипломатической службы

2017-07-09 20:56 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил cотрудников органов дипломатической службы с профессиональным праздником. Как передаетежегодно 9 июля в Азербайджанской Республике отмечается День сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана, учрежденный постановлением президента Ильхама Алиева от 24 августа 2007 года. Редакция Oxu.Az поздравляет всех дипломатических сотрудников Азербайджана, и тех, кто работает на Родине, и тех, что представляют нашу страну за рубежом, в различных дипломатических миссиях.