В Стамбуле пройдет XXII Всемирный нефтяной конгресс

2017-07-09 20:53 | www.trend.az | 4

XXII Всемирный нефтяной конгресс (World Petroleum Congress - WPC) в Стамбуле продлится пять дней, передает Анадолу.

WPC является платформой, в рамках которой потребители, производители, члены правительства, представители энергетического и финансового секторов, ученые могут обсудить будущее мировой энергетики.

Лозунг конгресса - «Мосты в энергетическое будущее».

Как ожидается, в конгрессе примут участие главы государств, представители более 100 стран и около 1500 компаний, около 50 министров, главы советов директоров многих компаний, свыше пяти тысяч делегатов. Конгресс посетят около 20 тысяч человек.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который в свое время возглавлял американскую ExxonMobil, будет награжден высшей наградой Всемирного нефтяного совета - премией Дьюхерста за выдающийся вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности.

В рамках конгресса пройдут заседания, посвященные обсуждению нефтегазовой отрасли Турции.