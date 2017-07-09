Немецкие военные начали покидать “Инджирлик”

2017-07-09 20:48 | www.apa.az | 3

Немецкие военные начали покидать авиабазу Инджирлик в Турции.

Как передает АПА, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии.

На территории авиабазы размещен контингент приблизительно из 260 немецких военнослужащих, которые были задействованы в операции против «Исламского государства». База служила плацдармом для немецких самолетов Tornado, наносивших авиаудары по исламистам.

По данным СМИ, после вывода самолетов из Турции ВВС Германии продолжат участие в операции против ИГ, действуя с авиабазы в Иордании.

​Конфликт между странами возник после того, как Германия отказала турецким политикам во въезде в страну для выступления перед диаспорой перед проведением конституционного референдума в Турции. В результате были отменены выступления главы Минюста Турции Бекира Боздага и главы Минэкономики Нихата Зейбекчи. В Турции расценили действия ФРГ как «недружественные».