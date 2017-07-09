Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»

2017-07-09 21:09 | www.oxu.az | 3

Нападающий Уэйн Руни перешел из футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон».

Как передает Oxu.Az со ссылокой на Lenta.ru, oб этом сообщается на сайте ливерпульского клуба.

Англичанин подписал контракт на два года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Уэйн продемонстрировал именно те амбиции, которые нам нужны. К тому же он обладает менталитетом победителя. Он знает, как выигрывать трофеи. Я очень счастлив, что он решил вернуться домой», — рассказал главный тренер «Эвертона» Рональд Куман.

Руни — воспитанник «Эвертона». В составе команды он в 2002 году дебютировал в Премьер-лиге. Форвард выступал за «ирисок» до 2004 года, когда его за 20 миллионов фунтов купил «Манчестер Юнайтед».

В составе клуба он провел 13 лет. За это время Руни выиграл пять чемпионских титулов, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В январе 2017 года он стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед», забив в матче со «Сток Сити» свой 250-й мяч. По этому показателю он обогнал соотечественника Бобби Чарльтона. Также он является самым результативным игроком в истории сборной Англии (53 гола).

В сезоне-2016/2017 31-летний форвард провел 25 матчей в рамках Премьер-лиги, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Э.А.

