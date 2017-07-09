Президент Ильхам Алиев: Внешняя политика Азербайджана отличается принципиальностью и независимостью

2017-07-09 21:53 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сотрудников органов дипломатической службы по случаю профессионального праздника.



"Наша внешняя политика является продолжением нашей внутренней политики. Сегодня внешняя политика Азербайджана отличается принципиальностью и независимостью. Основной причиной этого, конечно же, является наличие сильной политической воли ", - об этом глава государства написал на своей официальной странице в социальной сети "Instagram".