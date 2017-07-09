Турция продолжит поддерживать проекты БТД и TANAP - министр

2017-07-09 22:23 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Турция является одной из ключевых стран-участниц энергетических проектов в регионе, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак на полях XXII Всемирного нефтяного конгресса, пишут в воскресенье турецкие СМИ.

По его словам, Турция продолжит поддерживать инвестиции, направленные на обеспечение энергетической безопасности.

"Наглядным примером этому являются трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Трансанатолийский (TANAP) газопровод", - сказал министр.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Стоимость проекта TANAP составляет 8,5 миллиарда долларов.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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