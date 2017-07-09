В Геранбое грузовой автомобиль врезался в дорожное препятствие, двое раненых

2017-07-09 22:46 | www.apa.az | 4

На автомагистрали Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.

Как передает западное бюро АПА, инцидент зарегистрирован на территории поселка Делимеммедли Геранбойского района.

По неустановленной пока причине грузовой автомобиль марки «Газель» врезался в дорожное препятствие. В результате аварии двое находившихся в машине человек получили ранения и были госпитализированы.

По факту ведется расследование.