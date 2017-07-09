Тиллерсон рассказал, как долго будут действовать санкции США против России

2017-07-09 23:04 | www.oxu.az | 3

Санкции США в отношении России будут оставаться в силе до разрешения конфликта на Украине.

Какпередает Oxu.Az об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Санкции США и ЕС в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции", — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Госсекретарь призвал Москву сделать первый шаг для деэскалации ситуации в Донбассе, пояснив, что речь идет о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений и допуске наблюдателей ОБСЕ. "Это важно для нас, чтобы продвигаться в этом вопросе дальше", — подчеркнул он.

При этом Тиллерсон отметил, что урегулирование кризиса на Украине является одним из условий улучшения российско-американских отношений. "Американский народ заинтересован в этом, и президент США указал на это во время общения с коллегой из России", — сказал дипломат.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине. Страны Запада обвинили Россию в поддержке ополчения в Донбассе и ввели против нее ряд санкций. Москва, которая приняла ответные меры, регулярно подчеркивает, что не является участницей украинского конфликта.

Э.А.

