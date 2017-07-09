Легендарный футболист в девятый раз стал отцом

2017-07-09 23:11 | www.apa.az | 5

Бывший защитник мадридского «Реала» и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос стал отцом в девятый раз.

Как передает АПА, об этом сообщает издание AS.

В этот уик-энд жена 44-летнего бразильца Мариана Лукон родила ему девочку. Это второй ребёнок Роберто Карлоса и его супруги. У Роберта Карлоса есть три ребёнка от его первого брака и четверо – от других женщин.

Роберто Карлос выступал за «Реал» с 1996 по 2007 год.