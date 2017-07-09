ПА ОБСЕ призвала Минскую группу активизировать усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

2017-07-09 23:22 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В воскресенье Парламентская Ассамблея (ПА) ОБСЕ на заключительном заседании 26-й летней сессии в белорусской столице приняла Минскую декларацию.

В документе ПА ОБСЕ выражает глубокое сожаление по поводу отсутствия прогресса в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта и призывает стороны незамедлительно вступить в предметные переговоры в интересах нахождения способа скорейшего устойчивого урегулирования конфликта.

ПА ОБСЕ также настоятельно призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать с этой целью свои усилия.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.