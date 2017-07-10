В Гяндже произошла массовая драка, есть пострадавшие

2017-07-10 00:36 | www.apa.az | 4

В одном из кафе поселка Джавадхан города Гянджа произошла массовая драка.

Как передает западное бюро АПА, в результате инцидента житель города Керимов Мунасиб (1982) с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В результате драки, произошедшей в кафе между двумя группами посетителей, телесные повреждения были нанесены также двоюродному брату М.Керимова.

Обстоятельства инцидента выясняются. По факту правоохранительными органами ведется расследование.