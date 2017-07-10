В Гейгеле столкнулись два легковых автомобиля, 3 человека получили ранения, включая ребенка

2017-07-10 00:57 | www.apa.az | 6

В Гейгельском районе, на проспекте Гейдара Алиева произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро АПА, управляемый жителем Шемкирского района Велиевым Векилом (1953 г.р.) автомобиль марки «Мерседес» столкнулся с автомашиной ВАЗ 21099, за рулем которого находился житель города Гянджа Гасымов Махир (1972 г.р.).

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пассажиры «жигулей» Аллахвердиева Афсана (1995 г.р.), Исмайлова Айнура (1984 г.р.) и ее шестилетняя дочь Гюльмира. Пострадавшие доставлены в больницу.

По факту РУП Гейгельского района ведется расследование.