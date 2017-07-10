Президент Ильхам Алиев встретился с Эрдоганом - ОБНОВЛЕНО

2017-07-10 01:01 | www.apa.az | 3

9 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает АПА, Реджеп Тайип Эрдоган встретил президента Азербайджана. Главы государств сделали совместное фото и поужинали.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие турецко-азербайджанских дружественных и братских отношений, отмечен высокий уровень связей в политической, экономической и других сферах.

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением в Турции 22-го Всемирного нефтяного конгресса.

В ходе беседы было отмечено успешное выполнение проектов стратегического значения в энергетической сфере между нашими странами, в частности с удовлетворением подчеркнуто, что проект TANAP завершится в будущем году. Президенты Азербайджана и Турции также поговорили о дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества двух стран в военной сфере.

На встрече были обсуждены вопросы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев подробно проинформировал президента Турции о последних армянских провокациях и военных преступлениях на линии соприкосновения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция как всегда поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе международных правовых норм в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Главы государств отметили, что Турция и Азербайджан во всех вопросах находятся рядом друг с другом.