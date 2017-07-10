Казахстан выступает за выход из сделки с ОПЕК

2017-07-10 01:58 | www.trend.az | 3

Казахстан выступает за плавный выход из соглашения с ОПЕК, с наращиванием добычи в течение одного-двух месяцев, сообщил ТАСС министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

"Первый вариант", - сказал он, отвечая на вопрос, выступает ли Казахстан за постепенный выход из сделки с ОПЕК в течение нескольких месяцев или за резкий рост добычи.

При этом министр отметил, что Астана еще не определилась со своей позицией относительно необходимости продления соглашения. "Это вопрос ноября", - сказал он. В ноябре состоится очередной саммит ОПЕК.

Кроме того, Бозумбаев сообщил, что Казахстан в текущем году перевыполнит свой план и добудет более чем 81 млн тонн нефти. "План годовой был 81 млн тонн, думаю, что будет больше", - сказал он.

По его словам, республика в целом соблюдает договоренности по сокращению добычи нефти. "Примерно, да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, вышла ли страна на обозначенные параметры соглашения. Он добавил, что оценки Международного энергетического агентства расходятся с оценками минэнерго Казахстана из-за особенностей подсчета объема добычи.

Бозумбаев также выразил надежду на выполнение Казахстаном договоренностей по сокращению добычи нефти в полном объеме. Министр отметил, что доволен эффектом от соглашения и ростом стоимости нефти, которая, по его мнению, составит около $50 за баррель по итогам года.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.