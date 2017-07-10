В Астаре в результате аварии пострадали 2 человека

2017-07-10 02:09 | www.apa.az | 3

В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает южное бюро АПА, при столкновении двух автомашин на улице Низами ранения получили два человека. Личность одного из них установлена – это Сархан Вугар оглу Аскеров (1990 г.р.). Он доставлен в ЦРБ Ленкоранского района, другой пострадавший помещен в астаринскую больницу. Состояние раненых оценивается как средне тяжелое.

Обстоятельства ДТП выясняются.