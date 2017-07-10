В Лондоне на крупном рынке произошел пожар

2017-07-10 05:20 | www.trend.az | 4

Несколько десятков пожарных борются с огнем, охватившим крупный рынок Camden Market в столице Великобритании, передает РИА Новости.

"На месте десять пожарных расчетов и более 70 пожарных, которые пытаются справиться с огнем в Camden Market", — говорится в сообщении службы пожарной безопасности Лондона в Twitter.

Отмечается, что огнем охвачены три этажа здания и крыша одного из строений.

Данных о пострадавших не поступало.