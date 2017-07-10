Tillerson'dan 15 Temmuz mesajı: Onur ve cesaretlerini takdir ediyorum

2017-07-10 07:15 | www.trend.az | 0

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde "Dewhurst Ödülü", konuk bakan Tillerson'a takdim edildi.

Dünyanın en değerli halka açık enerji şirketi ExxonMobil'in eski başkanı ve CEO'su da olan Tillerson'a ödülü, Dünya Petrol Konseyi Başkanı Jozsef Toth tarafından verildi. Tillerson, kongre tarihinde bu ödüle layık görülen 10. kişi oldu.

Toth, Dünya Petrol Kongresi'nin kurucusu Thomas Dewhurst adına verilen bu ödülün, ilk kez bir şahsa petrol ve gaz sektörüne sıra dışı katkısından dolayı takdim edildiğini bildirdi.

Sektörü dönüştürmüş biri olarak ödülün, onu en çok hak eden kişiye gittiğini belirten Toth, Tillerson'ı tebrik etti.

Konseyin en büyük onur ödülünü alan Tillerson da yaptığı konuşmada, Toth ve Dünya Petrol Kongresi'ne teşekkür etti.

Bu endüstride 41,5 sene geçirdiğini anlatan Tillerson, enerjinin ekonomik büyüme ve refahın temeli, insanların yoksulluktan kurtarılmasının lokomotifi olduğunu söyledi.

Kaynak: Milliyet