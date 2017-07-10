Трамп усомнился в перспективах создания группы по кибербезопасности с РФ

2017-07-10 07:49 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп сомневается, что удастся сформировать совместную с Россией группу по вопросам кибербезопасности, о которой он говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20, передает "Интерфакс".

"То, что мы с президентом Путиным обсуждали вопрос о группе, еще не значит, что я верю в то, что это произойдет, это невозможно", - написал Трамп на своей странице в твиттере.

Некоторые американские конгрессмены, например, сенатор-республиканец Линдси Грэм, уже подвергли жесткой критике эту принципиальную договоренность.