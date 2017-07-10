ЦБ Узбекистана повысил требования к управлению ликвидностью банков

2017-07-10 08:02 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые нормативы к управлению текущей и мгновенной ликвидностью коммерческих банков, следует из сообщения, обнародованного на сайте регулятора.

По данным Центробанка, коэффициент текущей ликвидности, определяемый как соотношение суммы текущих активов (ликвидные активы и вложения банка со сроком оплаты до 30 календарных дней, за исключением пролонгированных и просроченных кредитов) к сумме текущих обязательств (обязательства до востребования со сроком исполнения до 30 дней), устанавливается на уровне не менее 30 процентов.

Коэффициент мгновенной ликвидности (соотношение суммы наличных денег в кассе банка и другие платежные документы, а также средства на счетах в ЦБ (за исключением средств на счетах обязательных резервов и депозитов обязательных резервов в ЦБ) к сумме обязательств до востребования) - с первого августа текущего года должен составлять не менее 10 процентов, с первого ноября - 15 процентов, с первого января 2018 года - 20 процентов.

При расчете коэффициента мгновенной ликвидности учитываются только средства в национальной валюте Узбекистана - сумах.

На сегодняшний день коэффициент мгновенной ликвидности комбанков составляет 9,5 процента.

В настоящее время в банковской системе Узбекистана действуют 27 коммерческих банков, в том числе три государственных, пять - с участием иностранного капитала, семь частных и 12 акционерных.

В 2016 году совокупные активы банков Узбекистана выросли на 23,3 процента – до 80,4 триллиона сумов, совокупный кредитный портфель - на 25,1 процента, до 53,4 триллиона сумов, совокупный банковский капитал возрос на 20,5 процента – до 9,4 триллиона сумов.

Официальный курс на 10 июля - 3986,55 сума/$1.



(Автор: Демир Азизов)