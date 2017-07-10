SOCAR направила 140 млн манатов на финансирование "Южного газового коридора"

2017-07-10 08:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR с начала 2017 года инвестировала 140 миллионов манатов на финансирование проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего поставки азербайджанского газа с месторождения "Шах Дениз-2" в Европу, говорится в консолидированном отчете о финансовой деятельности SOCAR за прошлый год, аудированным Ernst&Young.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по "Южному газовому коридору" планируется поставить к 2020 году.

Как отмечается в финансовом отчете SOCAR, еще 19 миллионов манатов были инвестированы со стороны Госнефтекомпании в совместное предприятие Azerbaijan Rigs, которое было создано для строительства полупогружной буровой установки нового поколения "Гейдар Алиев".

Также с начала года со стороны консорциума BTC Co (оператор нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан) Госнефтекомпании были выплачены дивиденды в размере 72 миллионов манатов (42 миллиона долларов).

Напомним, что в состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компанию "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

Официальный курс на седьмое июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)

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