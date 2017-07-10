В Лондоне на крупном рынке произошел пожар

2017-07-10 08:41 | www.oxu.az | 3

Несколько десятков пожарных борются с огнем, охватившим крупный рынок Camden Market в столице Великобритании.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении службы пожарной безопасности Лондона в Twitter.

«На месте десять пожарных расчетов и более 70 пожарных, которые пытаются справиться с огнем в Camden Market», — говорится в сообщении служб.

Отмечается, что огнем охвачены три этажа здания и крыша одного из строений.

Данных о пострадавших не поступало.

A.C.

