В Китае из-за наводнений более 80 человек погибли или пропали без вести

2017-07-10 08:49 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере 83 человека погибли или пропали без вести в провинции Хунань на юго-востоке Китая из-за наводнений, вызванных продолжительными ливневыми дождями.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, 28 человек погребены под завалами из-за оползней, 13 унесены сильными паводками, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули, еще 16 погибли по другим причинам или пропали без вести.

Проливные дожди, начавшиеся с 22 июня, затронули более 12 миллионов жителей. Более 1,6 миллиона человек были эвакуированы, еще порядка 470 тысяч нуждаются в срочной помощи. Стихия разрушила 53 тысячи домов и повредила еще порядка 350 тысяч строений.

Более 52 тысяч военных, сотрудников полиции и служб спасения задействованы в спасательных операциях.

A.C.

