Азербайджан инвестирует $60 млн. в иранский транспортный терминал

2017-07-10 09:12 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Руководство «Иранских железных дорог» объявило, что подписано инвестиционное соглашение с Азербайджаном о строительстве и эксплуатации железнодорожного терминала в иранском пограничном городе Астара, сообщает Mehr News.

Инвестиционная сделка была подписана между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и «Железными дорогами Исламской Республики Иран» (RAI) на железнодорожной станции Астара, которая находится на стадии строительства.

Согласно условиям соглашения, правительство Азербайджана согласилось инвестировать 60 миллионов долларов в иранский проект.

Кроме того, как только срок контракта между двумя сторонами истечет, все объекты, имеющиеся на терминале Астара, будут полностью переданы Ирану.

По словам официальных лиц RAI, азербайджанская сторона согласилась переправлять через территорию Ирана не менее двух миллионов тонн грузов.