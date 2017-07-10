Официальный курс маната к мировым валютам на 10 июля

2017-07-10 09:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9412 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов 10.07.17 1 доллар США 1 USD 1,7022 1 евро 1 EUR 1,9412 1 австралийский доллар 1 AUD 1,295 1 аргентинский песо 1 ARS 0,1003 100 белорусских рублей 100 BYR 0,8632 1 бразильский реал 1 BRL 0,5188 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,4634 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,1272 100 южнокорейских вон 100 KRW 0,1482 1 чешская крона 1 CZK 0,0744 1 чилийский песо 1 CLP 0,2552 1 китайский юань 1 CNY 0,2503 1 датская крона 1 DKK 0,261 1 грузинский лари 1 GEL 0,7076 1 гонконгский доллар 1 HKD 0,2179 1 индийская рупия 1 INR 0,0264 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2,195 100 индонезийских рупий 100 IDR 0,0127 100 иранских риалов 100 IRR 0,0047 1 шведская крона 1 SEK 0,2021 1 швейцарский франк 1 CHF 1,7656 1 израильский шекель 1 ILS 0,4812 1 канадский доллар 1 CAD 1,3209 1 кувейтский динар 1 KWD 5,6132 1 казахский тенге 1 KZT 0,0052 1 киргизский сом 1 KGS 0,0246 100 ливанских фунтов 100 LBP 0,1128 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,396 1 мексиканский песо 1 MXP 0,0946 1 молдавский лей 1 MDL 0,0938 1 египетский фунт 1 EGP 0,0952 1 норвежская крона 1 NOK 0,204 100 узбекских сомов 100 UZS 0,0427 1 польский злотый 1 PLN 0,458 1 российский рубль 1 RUB 0,0282 1 сингапурский доллар 1 SGD 1,2315 1 саудовский риал 1 SAR 0,4539 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2,3641 1 турецкая лира 1 TRY 0,4702 1 тайваньский доллар 1 TWD 0,0557 1 таджикский сомони 1 TJS 0,1938 1 новый туркменский манат 1 TMM 0,487 1 украинская гривна 1 UAH 0,0654 100 японских иен 100 JPY 1,4916 1 новозеландский доллар 1 NZD 1,2386 Золото (1 унция) 1 XAU 2069,2794 Серебро (1 унция) 1 XAG 26,3739 Платина (1 унция) 1 XPT 1550,7042 Палладий (1 унция) 1 XPD 1419,6348

(Автор: Анвар Мамедов)