Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İstanbul'da

2017-07-10 08:19 | www.trend.az | 1

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Özel uçakla saat 13.00'da İstanbul'a gelen Konuk Cumhurbaşkanını Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı. Aliyev, askeri tören mangasını selamladıktan sonra makam aracıyla konukevinden ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi, basına kapalı 1 saat 45 dakika sürdü.

Erdoğan, Aliyev ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile boğaz manzarası eşliğinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.