В Киеве «бойцы АТО» стреляли в азербайджанцев: Есть пострадавшие

2017-07-10 09:14 | www.oxu.az | 3

Причины конфликта выясняются. В Киеве на рынке в районе площади Тараса Шевченко произошел конфликт с участием людей, назвавшими себя участниками АТО, позже они устроили стрельбу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на kievnews.net, об этом сообщается на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

«На рынок, что на площади Тараса Шевченко, подошли неизвестные. Представились «бойцами АТО», у них возник конфликт с продавцами. В результате конфликта, «ребята из АТО» несколько раз выстрелили в продавцов. Последние были госпитализированы. Причины конфликта выясняются», — говорится в сообщении.

Указано, что на месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

С.С.

