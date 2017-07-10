Президент Турции посетит Катар

2017-07-10 09:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Катар, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Также ожидается, что Эрдоган посетит Саудовскую Аравию и Кувейт.

О точной дате визитов не сообщается.

В ходе визита президента Турции в Доху, Эр-Рияд и Эль-Кувейт ожидается обсуждение вопросов урегулирования катарского кризиса.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu