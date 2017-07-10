Официальный курс маната к мировым валютам на 10 июля (версия 2)
2017-07-10 09:35 | www.trend.az | 3
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:31)
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9412 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
10.07.17
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1,7022
|
1 евро
|
1 EUR
|
1,9412
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1,295
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0,1003
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0,8632
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0,5188
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0,4634
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0,1272
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0,1482
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0,0744
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0,2552
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0,2503
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0,261
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0,7076
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0,2179
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0,0264
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2,195
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0,0127
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0,0047
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0,2021
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1,7656
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0,4812
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1,3209
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5,6132
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0,0052
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0,0246
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0,1128
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0,396
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0,0946
|
1 молдавский лей
|
1 MDL
|
0,0938
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0,0952
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0,204
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0,0427
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0,458
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0,0282
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1,2315
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0,4539
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2,3641
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0,4702
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0,0557
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0,1938
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0,487
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0,0654
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1,4916
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1,2386
|
Золото (1 унция)
|
1 XAU
|
2069,2794
|
Серебро (1 унция)
|
1 XAG
|
26,3739
|
Платина (1 унция)
|
1 XPT
|
1550,7042
|
Палладий (1 унция)
|
1 XPD
|
1419,6348
(Автор: Анвар Мамедов)