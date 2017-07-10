0 Официальный курс маната к мировым валютам на 10 июля (версия 2)
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Официальный курс маната к мировым валютам на 10 июля (версия 2)

2017-07-10 09:35 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:31)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9412 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

10.07.17

1 доллар США

1 USD

1,7022

1 евро

1 EUR

1,9412

1 австралийский доллар

1 AUD

1,295

1 аргентинский песо

1 ARS

0,1003

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8632

1 бразильский реал

1 BRL

0,5188

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1272

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1482

1 чешская крона

1 CZK

0,0744

1 чилийский песо

1 CLP

0,2552

1 китайский юань

1 CNY

0,2503

1 датская крона

1 DKK

0,261

1 грузинский лари

1 GEL

0,7076

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2179

1 индийская рупия

1 INR

0,0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,195

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0127

100 иранских риалов

100 IRR

0,0047

1 шведская крона

1 SEK

0,2021

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7656

1 израильский шекель

1 ILS

0,4812

1 канадский доллар

1 CAD

1,3209

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6132

1 казахский тенге

1 KZT

0,0052

1 киргизский сом

1 KGS

0,0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,396

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0946

1 молдавский лей

1 MDL

0,0938

1 египетский фунт

1 EGP

0,0952

1 норвежская крона

1 NOK

0,204

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0427

1 польский злотый

1 PLN

0,458

1 российский рубль

1 RUB

0,0282

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2315

1 саудовский риал

1 SAR

0,4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3641

1 турецкая лира

1 TRY

0,4702

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0557

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1938

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,487

1 украинская гривна

1 UAH

0,0654

100 японских иен

100 JPY

1,4916

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,2386

Золото (1 унция)

1 XAU

2069,2794

Серебро (1 унция)

1 XAG

26,3739

Платина (1 унция)

1 XPT

1550,7042

Палладий (1 унция)

1 XPD

1419,6348

(Автор: Анвар Мамедов)

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