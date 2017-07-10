В Агдаше поспорившая с мужем жена совершила попытку суицида

2017-07-10 09:37 | www.oxu.az | 3

В ночные часы в селе Давудлу Агдашского района произошла попытка суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, жительница села Абдукаримова Паришан Агакерим гызы 1993 г.р. после конфликта с супругом решила покончить с собой.

С этой целью женщина выпила уксусную кислоту. Самочувствие П.Абдукаримовой ухудшилось, она незамедлительно была доставлена в Агдашскую центральную районную больницу. Состояние пациентки оценивается как средней тяжести.

По факту в Агдашском районном отделении полиции ведется расследование.