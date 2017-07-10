В Гяндже произошла массовая драка
2017-07-10 09:48 | www.oxu.az | 3
В одном из кафе поселка Джавадхан города Гянджа произошла массовая драка.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате инцидента житель города Керимов Мунасиб 1982 г.р. с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
В результате драки, произошедшей в кафе между двумя группами посетителей, телесные повреждения были нанесены также двоюродному брату М.Керимова.
Обстоятельства инцидента выясняются. По факту правоохранительными органами ведется расследование.