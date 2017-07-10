Турецкие депутаты могут быть оштрафованы за неверное высказывание о событиях 1915 года

2017-07-10 09:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турецкие депутаты могут быть оштрафованы за неверное высказывание о событиях 1915 года, пишут в понедельник СМИ страны.

Согласно информации, турецкие депутаты в случае высказываний и заявлений о событиях 1915 года, противоречащих национальным интересам страны, будут штрафоваться на сумму 12 тысяч лир [официальный курс турецкой лиры на 10 июля - 3.6365 TRY/USD], что составляет две трети депутатской зарплаты.

Такое решение было принято в рамках новых внутренних процедурных правил.

СМИ пишут, что также запрещено использование парламентариями выражения "иракский Курдистан".

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году т.н. "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду т.н. "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

Ранее власти Турции неоднократно делали жесты доброй воли в отношении Армении. В их числе можно назвать обращение 24 апреля 2014 года к армянскому народу нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, бывшего тогда премьером страны. Эрдоган сказал, что события 1915 года были тяжелым периодом не только для армян, но и арабов, курдов и представителей других национальностей, проживавших в Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu