В результате аварии на автомагистрали Гянджа-Шамкир пострадали 5 человек

2017-07-10 10:18 | www.apa.az | 4

Как сообщает западное бюро АПА, авария была зарегистрирована на автомагистрали Гянджа-Шамкир на территории села Гушгара Гейгельского района.

В результате столкновения «ВАЗ 2106» с «ВАЗ 2107» пострадали – водители автомобилей, житель Дашкесанского района Эльмаддин Гулиев (1988 г.р.) и житель села Балчылы Гейгельского района Яшар Рустамов (1970 г.р.), пассажиры житель Дашкесанского района Бахруз Гасанов (1969 г.р.), жители села Хагани Гейгельского района – Шаргия Гусейнова (1957 г.р.) и Сафтар Гусейнов (1949 г.р.). Они были госпитализированы с различными телесными повреждениями в Больницу скорой помощи города Гянджа.

По факту в отделе полиции Гейгельского района ведется расследование.