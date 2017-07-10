В Агдаше 24-летняя женщина предприняла попытку суицида
2017-07-10 10:25 | www.apa.az | 4
В Агдашском районе 24-летняя женщина предприняла попытку суицида.
Как сообщает местное бюро АПА, жительница села Давудлу Абдулкеримова Паришан Агакерим гызы (1993 г.р.) минувшей ночью с целью суицида выпила уксусную кислоту.
Она была госпитализирована в тяжелом состоянии в Агдашскую центральную районную больницу.
В настоящее время состояние П.Абдулкеримовой оценивается как средней степени тяжести.
По факту в прокуратуре Агдашского района ведется расследование.