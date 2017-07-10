Илон Маск показал новый электрокар Tesla Model 3 – ФОТО

2017-07-10 10:11 | www.oxu.az | 4

Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск опубликовал первые фото новой, третьей серийной модели электромобиля, который только сошел со сборочного конвейера, передает Oxu.Az cо ссылкой на BBC.

Маск опубликовал первое фото Tesla Model 3 в «Твиттере». Затем предприниматель выложил там же изображение автомобиля у ворот завода Tesla в Калифорнии.

Tesla Model 3 должна стать первой массовой моделью электромобиля Маска, а первые 30 его владельцев смогут сесть за руль уже 28 июля.

После этого четырехдверный автомобиль поступит в широкую продажу по базовой цене 35 тысяч долларов, что почти вдвое ниже цен на ныне выпускаемые машины компании.

Н.О.