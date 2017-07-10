Победитель Гран-при Азербайджана снова на подиуме

2017-07-10 10:19 | www.oxu.az | 4

В Шпильберге завершился девятый этап «королевских гонок», где лучшими стали пилоты из Mercedes и Ferrari. Гонка в Австрии получилась очень насыщенной.

Как передает Oxu.Az, по ходу заезда Себастьян Феттель заподозрил Вальттери Боттаса в фальстарте. Однако расследование не подтвердило его догадок.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят оправдал своё второе имя «Торпедо». Уроженец Уфы врезался в болид Фернандо Алонсо, а тот влетел в Макса Ферстаппена (Red Bull). Испанец и голландец выбыли из гонки.

Отметим, что если в прошлом году Ферстаппену везло, то в нынешнем у него уже пятый сход.

Первым на Гран-при Австрии финишировал Вальттери Боттас (Mercedes), вторым стал Себастьян Феттель (Ferrari), а третий — Даниэль Риккардо из Red Bull (победитель Гран-при Азербайджана).

Напомним, что следующий гоночный уик-энд состоится в Великобритании с 14 по 16 июля.

Э.А.

