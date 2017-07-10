Анар Алакбаров: Основная задача Азербайджана - минимизировать зависимость от нефтяных ресурсов

2017-07-10 10:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день основная задача Азербайджана - минимизировать зависимость от нефтяных ресурсов, сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров казахстанским СМИ в рамках международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане, где проводился национальный день Азербайджана.

"Азербайджан - богатая нефтяными ресурсами страна, но основная задача - минимизировать сегодня зависимость от нефтяных ресурсов и претворить это все в человеческий капитал, поэтому правительство Азербайджана и неправительственные организации сегодня занимаются этим. Государство установило, что мы будем переходить на альтернативную энергетику. Претворяется много экологических проектов", - сказал Алакбаров.

В свою очередь, член делегации Азербайджана Гюнай Пириева рассказала о примере использования в Азербайджане альтернативных источников энергии.

"Здесь у нас представлены топливные гранулы, которые называются пелеты, получаемые из отходов хлопчатника. Прессованные пелеты сжигают и используют как топливо. В первую очередь, это экономия природного газа, а далее уменьшаются вредные отходы природного газа в атмосферу", - сказала Пириева.

Накануне на международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане отмечался национальный день Азербайджана. Азербайджанский павильон сделал акцент на возобновляемых источниках энергии. И, похоже, эта тема заинтересовала посетителей - экспозиция стала одной из самых посещаемых.

В 2017 году "ЭКСПО" впервые проходит в Центральной Азии. В нем принимают участие 115 стран и 18 международных организаций, крупнейшие международные корпорации.

Темой "ЭКСПО-2017" является "Энергия будущего" - основные павильоны и дискуссии выставки посвящены новейшим разработкам и проектам в сфере "зеленой энергии", энергосбережения, энергоэффективности, сокращения выбросов в атмосферу и т.д.

Общая площадь выставочного комплекса "ЭСКПО-2017" занимает 174 гектара. Все объекты были построены специально к проведению выставки, обладают уникальным дизайном и, по планам Казахстана, будут рационально использоваться и после завершения "ЭКСПО".

(Автор: Анвар Мамедов)