У Катара достаточно денег, чтобы выстоять любой шок против бойкота

2017-07-10 10:29 | www.apa.az | 4

«Катар не боится дипломатической блокады арабских стран. Как передает АПА-Экономикс, об этом в интервью телеканалу CNBC заявил Глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани.

«В этом надежность нашей системы, у нас достаточно денег, чтобы выстоять любой шок»,— заявил он, добавив, что катарский Центробанк обладает запасами в 40 млрд. долларов и запасами золота в 300 млрд. долларов.

Напомним, в июне Катар оказался в центре международного конфликта: с ним разорвали отношения Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Они объяснили свое решение тем, что Катар оказывал поддержку исламистам.