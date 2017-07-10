ГТК в этом году перечислил в госбюджет 1,15 млрд. манатов

2017-07-10 10:37 | www.apa.az | 4

Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Госкомтаможни в январе-июне этого года составил 1 млрд. 148 млн. 556,79 тыс. манатов, что на 153 млн. 177,52 тыс. манатов или 15,39% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс со ссылкой на данные комитета, за отчетный период поступления по таможенным пошлинам составили 312 млн. 237,89 тыс. манатов, по НДС - 788 млн. 440,53 тыс. манатов, акцизному налогу - 32 млн. 716,77 тыс. манатов, дорожному налогу - 15 млн. 161,60 тыс. манатов.



