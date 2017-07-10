Малейка Аббасзаде: Процесс приема на госслужбу должен осуществляться более гибко

2017-07-10 10:27 | www.oxu.az | 4

«Мы должны создать нормативно-правовую базу, используя внесенные в Законодательство изменения».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на пресс-конференции на тему «Усовершенствование деятельности государственных органов в применении законодательства о Государственной службе» сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что процесс приема должен осуществляться более гибко: «Каждому человеку мы должны дать возможность построить свою карьеру на государственной службе. Создание такого социального лифта - наш долг».

М.Аббасзаде отметила, что целью Государственного экзаменационного центра является привлечение молодых талантливых людей на государственную службу, более гибкая реализация экзаменационного процесса.

С.С.

