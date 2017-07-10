Австрия запретила въезд министру экономики Турции

2017-07-10 10:35 | www.oxu.az | 6

Власти Австрии запретили въезд в страну турецкому министру экономики Нихату Зейбекчи, который приехал для участия в мероприятии, посвященном годовщине попытки государственного переворота в Турции, сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Рейтер.

«Я могу подтвердить, что министр иностранных дел (Австрии Себастьян) Курц действительно запретил турецкому министру экономики въезжать в страну», - заявил официальный представитель австрийского МИД радиостанции ORF.

По его словам, планируемое событие «очень большое», а сам визит турецкого министра представляет «угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии».

Ранее МИД Нидерландов заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша на мероприятия турецкой общины по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции. Согласно заявлению, голландские власти считают нежелательным визит вице-премьера или других членов турецкого правительства «на фоне ситуации, сложившейся в двусторонних отношениях».

В марте, когда Турция готовилась к референдуму о поправках в конституцию, разгорелся скандал, в связи с тем, что власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения.

Н.О.