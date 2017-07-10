Австрия против участия турецкого министра в мероприятиях в этой стране по случаю годовщины попытки переворота

2017-07-10 10:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Австрия против участия министра экономики Турции Нихата Зейбекчи в мероприятиях в этой стране, посвященных годовщине попытки переворота в Турции.

Об этом пишут в понедельник со ссылкой на диписточник турецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что в Турции в годовщину попытки военного переворота состоится ряд официальных мероприятий. Также в этот период мероприятия с участием турецкой общины планировались в европейских странах.

Как пишут турецкие СМИ, в целом Австрия против визита в годовщину попытки военного переворота в Турции любой политической персоны из этой страны.

Ранее против визита вице-премьера Турции Тогрула Туркеша в годовщину попытки военного переворота в этой стране выступила Голландия.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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