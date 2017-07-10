Реджеп Тайип Эрдоган: Турецко-азербайджанское братство продолжится, все больше укрепляясь

2017-07-10 10:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турецко-азербайджанское братство продолжится, все больше укрепляясь, написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем микроблоге в социальной cети Twitter.

"С моим братом господином Ильхамом Алиевым мы обсудили двусторонние отношения стран и региональные вопросы", - написал Эрдоган после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Стамбуле.

Отметим, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился в Стамбул для участия в XXII Всемирном нефтяном конгрессе.

Всемирный нефтяной конгресс является платформой, в рамках которой потребители, производители, члены правительства, представители энергетического и финансового секторов, ученые могут обсудить будущее мировой энергетики.

Лозунг конгресса - «Мосты в энергетическое будущее».

Как ожидается, в конгрессе примут участие главы государств, представители более 100 стран и около 1500 компаний, около 50 министров, главы советов директоров многих компаний, свыше пяти тысяч делегатов. Конгресс посетят около 20 тысяч человек.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который в свое время возглавлял американскую ExxonMobil, будет награжден высшей наградой Всемирного нефтяного совета - премией Дьюхерста за выдающийся вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности.

В рамках конгресса пройдут заседания, посвященные обсуждению нефтегазовой отрасли Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu