В Азербайджане внесены изменения в связи с тестовыми экзаменами для приема на госслужбу

2017-07-10 10:38 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом заявил завотделом Государственного экзаменационного центра Вюгар Аскеров.

Он сказал, что на этапе тестовых экзаменов для приема на госслужбу будут использованы задания открытого типа и эссе.

В.Аскеров отметил, что решение о занятии вакантной должности принимается в течение месяца со дня возникновения вакантной должности: «Если вакантное место не было занято в результате собеседования внутри структуры, тогда принимается решение о проведении общего собеседования в течение 30 дней. Если вакантное место не было занято в результате общего собеседования, тогда проводится конкурс».