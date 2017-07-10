Азербайджанские барабанщики разбудили Астану – ФОТО

2017-07-10 10:44 | www.oxu.az | 5

В столице Казахстана Астане прошел национальный день Азербайджана на международной выставке ЭКСПО-2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на eurasiadiary.com, в воскресенье ритмы Азербайджана разнеслись по всей территории выставки.

Шоу барабанщиков, известных как «Natiq Ritm Group», «разбудило» гостей экспозиции. Народные танцы, песни и национальные угощения пришлись по душе всем.

Отметить важность участия страны в выставке ЭКСПО-2017 прибыл помощник первого вице-президента Анар Алекперов. В своей приветственной речи гость отметил, что Азербайджан и Казахстан связывают исторически доверительные отношения, опирающиеся на прочную дружбу и взаимоуважение. На сегодняшний день основой для сотрудничества между государствами служит стратегическое партнерство.

Как отмечают казахстанские СМИ, Азербайджан был в числе первых стран, подтвердивших свое участие в ЭКСПО.

По задумке оформителей азербайджанского павильона туристы знакомятся с национальными ценностями страны, такими, как история, культура, искусство, человеческий капитал и традиции толерантности. Здесь же представлены стенды, карты и экспонаты, демонстрирующие посетителям достижения Азербайджана в сфере альтернативных источников энергии.

С.С.

