Беларусь провела сессию ПА ОБСЕ на высоком уровне - сенатор США

2017-07-10 10:37 | www.trend.az | 6

Беларусь провела сессию ПА ОБСЕ на высоком уровне. Об этом 9 июля в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил руководитель делегации Соединенных Штатов Америки в Парламентской ассамблее ОБСЕ, председатель Хельсинкской комиссии США Роджер Уикер, передает Белта.

"Беларусь предприняла большие усилия, чтобы провести эту сессию на высоком уровне. Думаю, что все представители стран ОБСЕ впечатлены и благодарны за это", - считает Роджер Уикер.

Американские парламентарии отметили внимательность белорусских коллег, любезность и гостеприимность простых белорусов, с которыми им довелось встретиться. Делегация США увезет с летней сессии Парламентской ассамблеи только лучшие впечатления и поделится ими с коллегами. "Мы будем говорить о необходимости дальнейших визитов в Беларусь", - сказал сенатор.

Он напомнил о встрече с Президентом Александром Лукашенко, которая состоялась 6 июля у членов делегации Конгресса США. Глава государства, по словам Роджера Уикера, пригласил их посетить военные маневры в сентябре. "Он заверил нас, что наблюдателям будут рады и будут рады видеть нас в их числе. Надеюсь, мы сможем чаще приезжать сюда, и рассчитываю, что больше белорусов смогут приезжать в США", - подытожил Роджер Уикер.

Летняя сессия ПА ОБСЕ завершилась 9 июля в белорусской столице принятием Минской декларации. Роджер Уикер был избран одним из четырех заместителей председателя Парламентской ассамблеи.