Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле составляет примерно 2 млрд. долларов

2017-07-10 10:55 | www.apa.az | 5

Объем внешнеторговых операций Азербайджана в январе-июне 2017 года составил 8 млрд. 678 млн. 422,80 тыс. долларов, что на 9,76% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном таможенном комитете, за отчетный период экспорт составил 5 млрд. 268 млн. 749,15 тыс. долларов, что на 36,45% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период. За отчетный период импорт составил 3 млрд. 409 млн. 673,65 тыс. долларов, что на 15,72% меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года.

В результате возникло положительное сальдо на 1 млрд. 859 млн. 75,50 тыс. долларов.