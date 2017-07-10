Убитой ВС Армении Захре посвятили мультфильм – ВИДЕО
2017-07-10 11:00 | www.oxu.az | 4
Входящий в группу сайтов AzVision карикатурный сайт Kirpi.info посвятил убитой вооруженными силами Армении двухлетней Захре мультфильм.
Oxu.Az передает об этом со ссылкой на 1news.az.
Подготовленный в короткие сроки в результате напряженного труда художников-карикатуристов сайта Фарида Гусейнли, Джавада Гаффара, Шахрияра Сарыджа и аниматора Ниджата Ибрагимли минимультфильм показывает на языке сатиры того, кто был убийцей Захры.
Отметим, что этот мультфильм является первой работой коллектива Kirpi.info.